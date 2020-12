1 Der Ausbruch im Pflegeheim Obertor wurde bei einer routinemäßigen Reihentestung festgestellt. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Molter

Im Pflegeheim Obertor haben sich laut Stadtverwaltung zehn Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Es ist der zweite Ausbruch in einem Esslinger Pflegeheim binnen weniger Tage.

Esslingen - Erneut hat es in einem Esslinger Pflegeheim einen Corona-Ausbruch gegeben. Die Stadtverwaltung meldet zehn infizierte Bewohner im Pflegeheim Obertor. Auch Mitarbeiter sind betroffen. Erst vor wenigen Tagen suchte das Virus das städtische Pflegeheim in Berkheim heim. Festgestellt wurde der Covid-19-Schub bei einer routinemäßigen Reihentestung im Obertor. Die Infektionen konzentriere sich „glücklicherweise“ bislang auf einen Wohnbereich im denkmalgeschützten Altbau, den die Heimleitung sofort unter Quarantäne gestellt habe, so die Informationen aus dem Rathaus. Besuche seien im betroffenen Bereich derzeit nur in Notfällen nach Terminvereinbarung möglich. Alle übrigen der 139 Bewohner des Pflegeheimes sind diesen Angaben zufolge negativ, sodass Besuche in den übrigen Wohnbereichen unter großen Sicherheitsvorkehrungen möglich bleiben würden. Die Infektionsgefahr sei auch für Besucher, die vom Pflegeheim mit FFP 2-Masken ausgestattet werden, hoch.