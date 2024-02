Oberbürgermeister in Leinfelden-Echterdingen: Ein Kapitän mit klarem Kompass geht von Bord

Oberbürgermeister in Leinfelden-Echterdingen

1 Am 15. Januar 2002 hat Stadtrat Hans Huber – dem damals neuen Oberbürgermeister der Stadt Leinfelden-Echterdingen – den Treueschwur abgenommen. Foto: Thomas Kraemer/Stadt Leinfelden-Echterdingen/Thomas Kraemer

Roland Klenk steht seit mehr als 22 Jahren an der Spitze der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Am Freitag lädt er zu seinem Abschied.











Großer Bahnhof an der Bahnhofstraße: Roland Klenk hat für diesen Freitag zu seinem Abschied in die Filderhalle eingeladen. Der scheidende Oberbürgermeister wird dafür seinen blauen Anzug aus dem Schrank holen. „Der steht mir einfach am besten“, sagt er und schmunzelt dabei. Bei der Schuhwahl ist er noch nicht ganz sicher. Rausgesucht hat er dunkelblaue mit Kroko-Muster. „Vielleicht nehme ich aber auch die roten“, sagt er.