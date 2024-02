Stabwechsel in Leinfelden-Echterdingen: Oberbürgermeister Roland Klenk lädt zum Abschied

1 Roland Klenk war mehr als 22 Jahre Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen. Foto: Horst Rudel

Winfried Kretschmann und Günther Oettinger zählen zu den Gästen des Festaktes in der Filderhalle. Auch die Öffentlichkeit soll mitfeiern.











Diese Tage werden für Roland Klenk und für die Menschen in Leinfelden-Echterdingen, für die er mehr als 22 Jahre der Oberbürgermeister war, ganz besondere werden. Ende Februar wird der fast 72-Jährige seine bisherigen Aufgaben in die Hände von Otto Ruppaner legen. Bereits am Freitag, 23. Februar, feiert der Rathauschef von 19 Uhr an seine Verabschiedung in der Leinfeldener Filderhalle. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie der Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger werden eine Rede halten. Eberhard Wächter, Fraktionschef der Freien Wähler/FDP wird für den Gemeinderat, Thomas Stierle, Vereinsringchef in Echterdingen, für das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt sprechen. Benjamin Dihm, Erster Bürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, wird dem scheidenenden OB die Ehrenbürgerurkunde verleihen. Klaviermusik und Sketche des Theaters unter den Kuppeln stehen auf dem Programm.