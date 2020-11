OB-Wahl in Stuttgart

Am Sonntag wählt Stuttgart einen neuen Oberbürgermeister. An dieser Stelle zeigen wir den aktuellen Zwischenstand nach Auszählung der ersten Wahlbezirke.

Stuttgart - Wer gewinnt die OB-Wahl in Stuttgart am 8. November? Ehe gegen 20.30 Uhr das vorläufige Endergebnis feststeht, zeigen wir an dieser Stelle das Zwischenergebnis nach Auszählung der ersten Wahllokale. Wir aktualisieren diesen Beitrag regelmäßig.

Wer nach dem bisherigen Stand der Auszählung welche Stimmenanteile errungen hat, zeigt die folgende Tabelle:

Gegen 20.30 Uhr wird das vorläufige Endergebnis erwartet. Dann ist klar, ob bereits im ersten Wahlgang ein Sieger oder eine Siegerin feststeht – oder ob am 29. November ein zweiter Wahlgang notwendig wird.

14 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich als Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt beworben. Als besonders aussichtsreich gelten Veronika Kienzle (Grüne), Frank Nopper (CDU), Martin Körner (SPD), Hannes Rockenbauch (SÖS), Malte Kaufmann (AfD) und Marian Schreier (ebenfalls SPD, die Kandidatur wird von der Partei jedoch nicht unterstützt).

