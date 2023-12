OB-Wahl in Leinfelden-Echterdingen: Otto Ruppaner und Raiko Grieb gehen in die Stichwahl

1 Otto Ruppaner (links) und Raiko Grieb gehen in die Stichwahl um die Nachfolge des bisherigen Oberbürgermeisters Roland Klenk. Foto: privat

Noch ist nicht klar, wer Oberbürgermeister Roland Klenk beerben wird. Am Sonntag hat es in Leinfelden-Echterdingen beim ersten Wahlgang keinen Gewinner gegeben. Am 17. Dezember heißt es deshalb erneut an die Urne zu treten.











Link kopiert

Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Leinfelden-Echterdingen ist eingetreten, was viele vermutet hatten: Keiner der sechs OB-Kandidaten hat die absolute Mehrheit errungen. Alle Wahlberechtigten sind am Sonntag, 17. Dezember, erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dann werden nur noch zwei Namen auf dem Wahlzettel stehen: Otto Ruppaner und Raiko Grieb werden in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Der Köngener Bürgermeister und der Bezirksvorsteher von Stuttgart-Süd holten am Sonntag die meisten Stimmen.