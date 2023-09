1 Otto Ruppaner hat seine Kandidatur zu einem überraschend frühen Zeitpunkt öffentlich gemacht. Foto: privat

Der 40-Jährige ist Bürgermeister in Köngen und will nun die Nachfolge von Roland Klenk antreten.











Der Name war in den vergangenen Wochen schon hier und da gefallen, wenn es darum geht, wer Roland Klenk in seinem Amt als Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen beerben wird. Nun hat Otto Ruppaner seine Kandidatur offiziell verkündet – zu einem überraschend frühen Zeitpunkt. Dazu habe er sich bewusst entschieden, schreibt er in einer Mitteilung an die Presse. Weiter steht dort: „Leinfelden-Echterdingen nehme ich als eine lebendige und reizvolle Stadt inmitten der starken Region Stuttgart wahr. Reges Vereinsleben, ein breites kulturelles Angebot und eine pulsierende Wirtschaft: Hier möchte ich mich mit meinen Kompetenzen einbringen und mit den Bürgerinnen und Bürgern innovative Ideen und nachhaltige Projekte weiterentwickeln.“