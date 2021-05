SPD-Fraktionschef Nicolas Fink fordert mehr Miteinander in der Stadt

OB-Wahl in Esslingen

1 Nicolas Fink Foto: Tom Weller

Der Kommunal- und Landespolitiker wünscht sich als neuen OB einen Brückenbauer im übertragenen Sinn. Neben ihm beantworten auch die anderen Fraktionschefs und eine Vertreterin der Ratsgruppe die Frage: Was verlangen Sie vom künftigen OB?

Esslingen - Am 11. Juli wählt Esslingen einen neuen Oberbürgermeister. In einer Serie fragen wir die Fraktionschefs im Esslinger Gemeinderat sowie eine Vertreterin der Ratsgruppe: Was fordern Sie von dem neuen OB? Heute: Nicolas Fink, Fraktionschef der SPD.