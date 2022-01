Vorfall in Heilbronn Autofahrer verfolgt Bus, spuckt Fahrer ins Gesicht und beleidigt ihn

Ein Busfahrer wird am Donnerstag in Heilbronn von einem unbekannten Autofahrer verfolgt. An einer Haltestelle betritt dieser den Bus, beleidigt und bespuckt den Busfahrer. Die Polizei sucht Zeugen.