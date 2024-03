Nürtingen wird zur Musikmeile: Vorfreude auf die Musiknacht

1 Auch The BangBags sind in Nürtingen mit von der Partie. Foto: privat

Pop, Blues, Rock und Swing – alles ist drin in der Nürtinger Musiknacht. So verschieden wie die Klänge sind auch die Locations, die am 11. Mai zum Festival in der Stadt einladen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.











Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – das lässt sich auch von der Nürtinger Musiknacht behaupten. Ein Jahr lang hat der Organisator Michael Maisch an den Strippen gezogen und nun ein noch umfangreicheres Programm als sonst mit 38 Bands und DJs vorgestellt, die Nürtingen am 11. Mai eine Nacht lang zur Partymeile werden lassen sollen. Der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen.

Veranstalter hoffen auf eine laue Nacht

Nürtingen startet im Landkreis Esslingen wieder als erste Kommune in den Musiksommer. Während sich Kirchheim in diesem Jahr am 8. Juni zum Festivalgelände verwandeln wird und die Esslinger Veranstalter bei ihrer Musikmeile traditionell auf den Oktober setzen, bietet Nürtingen sein Musikereignis bereits im Mai an. „Wir haben aus strategischen Gründen wieder den Mai ausgewählt“, sagt Michael Maisch und begründet dies mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Im Mai seien die Abende meist schon lau genug für Konzerte unter freiem Himmel, und wenn es im Laufe des Abends dann doch kühler werde, ziehe es die Gäste zur Freude der Gastronominnen und Gastronomen vermutlich in die Lokale.

Davon sollen diesmal fast 30 Kneipen, Clubs, Bars und Keller profitieren, zählt Maisch auf, der im Hauptberuf das Amt für Stadtmarketing in Nürtingen leitet. Dass sich die städtische Verwaltung so intensiv mit dieser Aufgabe beschäftigt, ist nicht selbstverständlich. Sowohl die deutlich kleinere Esslinger Musiknacht wie die mit fast doppelt so vielen Bands bestückte Kirchheimer Version werden beide von Eventagenturen betreut.

Solche Veranstaltungen seien ähnlich wie der zurückliegende sehr gut besuchte verkaufsoffene Sonntag samt Osternestlesmarkt Stadtmarketing pur, findet Maisch. Gerade die Wirtinnen und Wirte seien sehr interessiert, eine Band bei sich zu präsentieren, denn die Kulturnacht biete die Gelegenheit, neue Kundschaft anzusprechen.

Auch diesmal wird mit rund 4000 Gästen in der Nürtinger Innenstadt gerechnet, eine Anzahl die nötig sei, um die Kosten von rund 60 000 Euro zu decken. Darin sind rund 10 000 Euro für Veranstaltungstechnik wie Mischpulte und professionelle Beleuchtung enthalten, wie Maisch erklärt, denn nicht jede Band verfüge über ein eigenes Equipment. Und da die Veranstaltung ohne städtische Zuschüsse auskommen muss, sei der Eintritt dieses Jahr auf 15 Euro pro Einlassbändchen veranschlagt. Der Vorverkauf dafür hat begonnen bei der Seegrasspinnerei, dem Unverpacktladen Glas&Beutel sowie bei Now am Stadtbalkon. Außerdem wird es am Veranstaltungstag ab 18 Uhr eine Abendkasse in der Stadthalle K3N geben.

Auch der Oberbürgermeister will singen

Für eine bunte Musikmischung werden die 38 Bands und DJs, darunter regional bekannte Größen wie The BangBags, Sonic Love, Miss Foxy und Die Flippmanns sorgen an unterschiedlichen Orten von der intimen Bar mit Wohnzimmeratmosphäre bis zum Open-Air-Event. Und im Schlachthof will sich Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich für eine Hip Hop Nummer mit H-Rocks auf die Bühne stellen.

Auf dem Schillerplatz wird wieder eine Bühne aufgebaut, wo außerdem zehn verschiedene Speise- und Getränkestationen zum Verweilen einladen. Auch neue Locations wie der Gok’sche Keller im Hölderlinhaus, das Welthaus, die ehemalige Turnhalle der Hochschule und das Café Carl laden zum Besuch ein. Los geht die Musiknacht mit Iris Oettinger und ihrem Swing Trio im Café Heinrichs im Galgenbergpark um 15.30 Uhr. Ab 23.30 Uhr steigt eine SWR-3-Party in der Stadthalle und wer dann noch nicht genug hat, ist ab 1 Uhr bei elektronischen Beats von Rumpelkammer in der Werkhalle der Hochschule an der richtigen Adresse.