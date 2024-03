S-Bahn nach Plochingen: Streit um Musik eskaliert – zwei Männer festgenommen

1 Am Bahnhof Plochingen nahm die Polizei die beiden Männer vorläufig fest. (Archivbild) Foto: eh/Elke Hauptmann

Nach einem Streit in einer S-Bahn am Samstag hat die Polizei in Plochingen (Kreis Esslingen) zwei Männer festgenommen. Offenbar war laute Musik der Auslöser der Auseinandersetzung. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Samstag sind in einer S-Bahn der Linie S1 zwei Männer aneinander geraten. Wie die zuständige Bundespolizei berichtet, wurden beide am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) vorläufig festgenommen.

Demnach hatten die beiden Männer kurz vor der Station Altbach in Fahrtrichtung Stuttgart gegen 0 Uhr angefangen zu streiten, weil ein 35-Jähriger über einen Lautsprecher laut Musik gehört haben soll. Daran störte sich der zweite beteiligte, ein 37 Jahre alter Mann. Laut Polizei forderte er den 35-Jährigen auf, die Musik leiser zu stellen, woraufhin die Männer zunächst verbal stritten.

Zeugin greift ein - und wird leicht verletzt

Wie Zeugen berichten, drückten dann aber vier weitere, noch unbekannte Personen den 35-Jährigen zu Boden. Eine Frau, die den Vorfall beobachtet hatte griff daraufhin ein und versuchte, die Kontrahenten zu trennen. Dabei wurde sie laut Polizei leicht verletzt. Sie musste nicht behandelt werden und verließ den Zug in Altbach. Die beiden 35 und 37 Jahre alten Männer konnten Polizisten am Bahnhof Plochingen vorläufig festnehmen, beide waren offensichtlich alkoholisiert, so die Polizei.

Auch sie mussten nicht behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 07 11/87 03 50 um Zeugenhinweise.