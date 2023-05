1 Um 1930 war die Stimmung bei den Kundgebungen zum 1. Mai in Esslingen feierlich-fröhlich. Das sollte sich ändern. Foto: Privatarchiv Jörg Munder

Besetzungen, Attacken, Schießereien: Die Nationalsozialisten hatten die Gewerkschaften auch im Kreis Esslingen eingeschüchtert. Am 2. Mai 1933 wurden die Vertretungen der Arbeiter zerschlagen. Eine Broschüre des DGB Region Stuttgart arbeitet dieses Kapitel auf.















Die Stimmung wirkt feierlich-fröhlich. Alle haben sich fein herausputzt. In weißen Blusen und Hemden ziehen die Männer, Frauen und Kinder über die Pliensaubrücke in Esslingen. Manche Teilnehmende an diesem Demonstrationszug zum 1. Mai Anfang der 1930er Jahre schieben Kinderwagen. Musik gibt es auch. Und eine Fahne wird mitgeführt. Auf dem schwarz-weißen Originalfoto ist sie schwarz. Doch mit moderner Computertechnik hat Jörg Munder sie rot eingefärbt und die so leicht veränderte, historische Aufnahme in der Broschüre „Umarmung und Gewalt“ abgedruckt. In diesem Heft hat er zusammen mit Peter Schadt und anderen Autoren vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Region Stuttgart die Zerschlagung der Gewerkschaften durch die Nationalsozialisten vor 90 Jahren am 2. Mai 1933 auch im Landkreis Esslingen beleuchtet.