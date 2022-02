Noch elf Spiele in der Fußball-Bundesliga

Am Freitag geht es für VfB-Coach Pellegrino Matarazzo zurück an seine alte Wirkungsstätte Hoffenheim. Das komplette Restprogramm des VfB bilden wir in unserer Bilderstrecke ab.

Nach dem ärgerlichen Unentschieden gegen den VfL Bochum läuft dem VfB Stuttgart im Kampf gegen den Abstieg langsam die Zeit davon. Ein Blick auf das Restprogramm.















Stuttgart - Die Ausgangslage ist prekär: Der VfB Stuttgart steht nach 23 Bundesliga-Spieltagen und acht Partien ohne Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz. Vor allem die Bilanz in diesem Jahr ist ernüchternd: Dem 0:0 bei Greuther Fürth zum Auftakt 2022 folgten Niederlagen gegen RB Leipzig (0:2), beim SC Freiburg (0:2), gegen Eintracht Frankfurt (2:3) und bei Bayer Leverkusen (2:4). Am Samstag folgte das ebenso ernüchternde 1:1 gegen den VfL Bochum, ehe am Freitag (20.30 Uhr) das schwere Auswärtsspiel beim Tabellen-Vierten aus Hoffenheim ansteht.

Die große Frage lautet: Schafft das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo die Wende zum Guten – kurzfristig gegen Hoffenheim und dann im gesamten Verlauf der restlichen Saison? Es geht um nicht weniger als den Klassenverbleib und damit um alles oder nichts. Fünf Siege aus den verbleibenden elf Spielen sind dafür notwendig – mindestens.