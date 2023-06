1 Der Protest der im öffentlichen Dienst Beschäftigen, hier auf dem Stuttgarter Marktplatz, hat zu einem Tarifabschluss geführt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst hat die Altersteilzeit ausgeklammert, die Regelungen sind Ende 2022 ausgelaufen. Finden die Tarifpartner im Land eine Lösung?















Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst bringt den Beschäftigten in den Kommunen von Juni an mehr Geld, zunächst eine Einmalzahlung von 1240 Euro netto. Darauf hatten sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber in und nach der Schlichtung verständigt. Auf der Strecke blieb in den Tarifverhandlungen allerdings die Altersteilzeit. „Wir waren alle davon überrascht, dass die bis Ende 2022 gültige Regelung nicht verlängert worden ist“, sagt Claudia Häußler, die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Landeshauptstadt.