Neujahrsempfang in Deizisau: Jugendliche werden gehört

1 Die denkmalgeschützte Zehntscheuer im Herzen von Deizisau Foto: Andreas Kaier

Der erste Deizisauer Neujahrsempfang für Jugendliche findet am Sonntag in der Zehntscheuer statt.











Jugendliche haben oftmals eine andere Sicht auf die Dinge als Erwachsene. Das gilt besonders, wenn es um die eigene Situation im Ort und um kommunalpolitische Themen geht. Um mehr darüber zu erfahren, was den Jugendlichen fehlt, was sie gut finden oder vermissen und um mit ihnen „auf Augenhöhe“ ins Gespräch zu kommen, wie er sagt, lädt Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs alle im Alter von 13 bis 19 Jahren zum 1. Deizisauer Neujahrsempfang für Jugendliche ein.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Team der Zehntscheuer an diesem Sonntag, 25. Februar, von 16 bis 19.30 Uhr in der Zehntscheuer statt. „Bei diesem ersten Neujahrsempfang für Jugendliche stehen gute DJ-Musik, ein Breakdance-Showact der Battle Toys sowie Burger vom Grill ebenso im Vordergrund, wie der direkte Dialog mit mir als Bürgermeister“, sagt Thomas Matrohs.

Um möglichst viele der Deizisauer Kids zu erreichen, hat er dieser Tage rund 420 Briefe verschickt und alle 13- bis 19-Jährigen, die in der Gemeinde leben, persönlich zu diesem Treffen eingeladen. Gefragt, weshalb er zusätzlich zum traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde einen eigenen Empfang für die Jugendlichen veranstaltet, verweist der Deizisauer Verwaltungschef auf das „andere Format“ der Veranstaltung ohne lange Reden. „Klar ist, dass ich bei dieser Veranstaltung keine langen Monologe halten werde“, sagt er. Im Vordergrund stehe der Dialog. „Mir ist es dabei wichtig, die Fragen der jungen Menschen zu beantworten und ihre Anregungen und Wünsche in das kommunalpolitische Tagesgeschäft mitzunehmen“, so Matrohs weiter. Er wolle zeigen, dass Politik junge Menschen ernst nehme, gerade in einer Zeit, in der diese eher Schwierigkeiten hätten, etablierten politischen Akteuren zu vertrauen.

Für Heike Banzhaf-Frasch von der Zehntscheuer ist der Neujahrsempfang ein Zeichen der Gemeinde und des Bürgermeisters, dass sie die Jugendlichen im Ort wertschätzten. „Viele finden die Veranstaltung cool und auch, dass die Battle Toys mit am Start sind“, verweist die Leiterin der Zehntscheuer auf erste Rückmeldungen, die sie von einigen Jugendlichen bereits bekommen hat. Sowohl sie, als auch Bürgermeister Thomas Matrohs wollen während des Neujahrsempfangs auch die Werbetrommel für die Aktion „Junges.Deizisau.Konkret“ rühren. Der Arbeitsgruppe, die aus zwei Veranstaltungen für Jugendliche hervorgegangen ist und deren Mitglieder sich mit kommunalpolitischen Themen beschäftigen, gehören inzwischen zwölf Leute an. Neben einigen Gemeinderäten und dem Bürgermeister sind vor allem auch einige Jugendliche mit dabei. Das nächste Mal will sich die Gruppe laut Matrohs im April treffen.