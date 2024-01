Jugendförderplanung bis 2033 verabschiedet: Was sich in Esslingen für Kinder und Jugendliche ändern muss

Was sich in Esslingen für Kinder und Jugendliche ändern muss

1 Jugendliche fühlen sich in Esslingen nicht immer sicher. Foto: Roberto Bulgrin

Was fehlt jungen Menschen in Esslingen? Die kommunale Jugendförderplanung, die jetzt bis 2033 fortgeschrieben wurde, muss vor allem das Sicherheitsgefühl verbessern. Viele wünschen sich zudem mehr öffentliche Toiletten und Wasserspender.











Link kopiert

Was fehlt jungen Leuten in Esslingen? Welche Einrichtungen gibt es für Jugendliche und wie beurteilen sie den eigenen Stadtteil? Einen Rahmen, was dringend bis langfristig in Angriff genommen werden sollte, stellt die kommunale Jugendförderplanung dar, die der Esslinger Gemeinderat jüngst verabschiedet hat. Sie löst den Plan aus dem Jahr 2010 ab.