1 Der ehemalige Kickers-Stürmer Cristian Giles (li.) hat sich dem ambitionierten Landesligisten Türkspor Neckarsulm angeschlossen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg verstärkt sein Team weiter, drei Klassen tiefer sorgt Landesligist Türkspor Neckarsulm mit prominenten Neuzugängen für Aufsehen. Wir haben noch mehr Neuigkeiten aus dem Amateurbereich.















Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg hat zwei weitere Neuzugänge verpflichtet: Offensivmann David Tomic kommt von Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach, Innenverteidiger Jan Koch von Nordost-Regionalligist Energie Cottbus, wo der 26-Jährige zuletzt als Kapitän auf dem Platz stand. Der 24-Jährige Tomic hatte seine bisher beste Zeit beim VfB Stuttgart II. Von 2018 bis 2020 erzielte er in der Regional- und Oberliga 19 Treffer. Danach zog es den gebürtigen Hanauer zu Drittligist MSV Duisburg, ehe es 2021 zur SG Sonnenhof ging. In der ersten WFV-Pokal-Runde trifft die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann an diesem Samstag (15.30 Uhr) auswärts auf den Landesligisten SV Allmersbach.

Türkspor will es wissen

Landesligist Türkspor Neckarsulm hat Großes vor und peilt mittelfristig die Oberliga an. Entsprechend rüstet der Club von Trainer Fatih Ceylan (früher 1. CfR Pforzheim) personell auf. Jüngster Coup: Die Verpflichtung von Torjäger Cristian Giles (29). Der spanische Ex-Profi spielte zuletzt für den Verbandsligisten TSV Essingen, davor für die Stuttgarter Kickers, den SSV Reutlingen und den FC 08 Villingen. Vor Giles hatte Türkspor unter anderem bereits Torwart Kevin Rombach, Bogdan Cristecu, Marco Di Biccari (alle 1. CfR PForzheim) und Anil Sarak (FSV 08 Bietigheim-Bissingen) verpflichtet. Intensive Gespräche hatte Türkspor auch mit Denis Zagaria (Stuttgarter Kickers) und Hakan Kutlu (SGV Freiberg) geführt. Zagaria blieb aber bei den Blauen, Kutlu entschied sich für das Angebot von Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach.

„Bei den Verpflichtungen habe ich meine Beziehungen spielen lassen“, sagt Fatih Ceylan. Der Verein habe eine breite Sponsorenpyramide und sei nicht von einem Mäzen abhängig. „Zudem hat der Verein eine gute Struktur mit Jugendmannschaften und anderen Abteilungen. Es herrscht Ordnung im Club, sonst wären diese bekannten Spieler nicht zu uns gekommen“, erklärt der Türkspor-Trainer.

Mittelfeldspieler Benjamin Kern (38), früher Profi beim FC Augsburg, dem MSV Duisburg und RW Ahlen, wechselt von Verbandsliga-Absteiger 1. FC Heiningen zu Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Oberligist Stuttgarter Kickers bestreitet vor seinem WFV-Pokal-Erstrundenspiel an diesem Sonntag (17 Uhr) bei Landesligist Spvgg Trossingen noch ein Testspiel: Am Samstag (11 Uhr) kommt Verbandsligist TSV Essingen in den ADM-Sportpark. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Kickers-Spieler Simon Köpf, der Essingen trainiert, und mit seinem Schwager Patrick Auracher (32), der für den TSV in der Innenverteidigung spielt und zudem als Co-Trainer fungiert. Die Essinger bekamen für die erste Pokalrunde ein Freilos.

Regionalligist VfR Aalen plagen Sturmprobleme: Neben Steffen Kienle (Achillessehnenriss) fällt auch Benjamin Kindsvater (OP am Sprunggelenk) voraussichtlich die gesamte Vorrunde aus. Ihr erstes Pflichtspiel bestreitet die Mannschaft des neuen Trainers Tobias Cramer im WFV-Pokal an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Landesligisten FC Frickenhausen.

Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat als 14. Neuzugang Mittelfeldspieler Valentyn Podolsky von Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen verpflichtet. Der Ex-Bissinger Stürmer Konstantinos Markopoulos hat sich nach nur einer Halbsaison bei Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg dem Oberligisten 1. CfR Pforzheim angeschlossen. Der FSV 08 spielt am Sonntag (17 Uhr) im WFV-Poakl gegen Verbandsliga-Aufsteiger SF Schwäbisch Hall. Die Partie wurde nach Bissingen verlegt.

Serdal Kocak hat mit 44 Toren wesentlich zur Bezirksliga-Meisterschaft des Traditonsclubs VfR Heilbronn beigetragen. Nun verlängerte der 33-jährige Stürmer seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

