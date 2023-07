Streit nach Sportveranstaltung eskaliert in der Nacht

Nach einer Freizeitveranstaltung auf dem Sportplatz Spadelsberg in Neuffen (Kreis Esslingen) kam es in der Nacht zu Handgreiflichkeiten. Die Hintergründe sind noch unklar.















In der Nacht zum Freitag ist auf der Sportanlage Spadelsberg in Neuffen (Kreis Esslingen) ein Streit in eine Rangelei ausgeartet. Die genauen Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.

Den Angaben zufolge waren mehrere männliche Heranwachsende handgreiflich geworden, nachdem ein Streit nach einer Sportveranstaltung im hinteren Bereich der Anlage eskaliert war. Zwei der Kontrahenten wurden offenbar leicht verletzt, der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort. Das Polizeirevier in Nürtingen ermittelt, zur Anzahl der beteiligten Personen machte die Polizei keine genaueren Angaben.