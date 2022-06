Griechische Vielfalt in der Taverna To Spitiko

1 Der jüngere Bruder Sotiris Eleftheriadis ist in erster Linie für das Hotelzuständig. Foto: Horst /Rudel

Das neue Lokal Taverna to Spitiko bietet eine große Auswahl an griechischen Gerichten. Das Restaurant samt Hotel wird von zwei gastroerfahrenen Brüdern geführt. Ist es einen Besuch wert?















Link kopiert

Wie man richtig gut griechisch isst, das wollen zwei Brüder in ihrem neuen Restaurant in Filderstadt-Plattenhardt zeigen. Im Industriegebiet zwischen Metallverarbeitungs- und Karosseriebetrieb haben sie kürzlich das Restaurant Taverna To Spitiko eröffnet. Angrenzend auch ein Hotel dazu, falls möglicherweise mal (Achtung Klischeescherz) zu viel Ouzo fließen sollte. Oder umgekehrt, Gäste im Hotel einchecken und es ihnen nach deftigem Abendessen ist. Klassische Gastgewerbe-Kombi also. Für Sotiris, den jüngeren der beiden, ein Sprung ins kalte Wasser. Der Wirtschaftswissenschaftler ist nun nach seinem Studium vor allem für das Hotel zuständig. Ob das Restaurant auch eine Anreise wert ist?