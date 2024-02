Neuer Rathauschef in Leinfelden-Echterdingen

1 Die Betreuungssituation in der Stadt steht oben auf der To-do-Liste von Neu-OB Otto Ruppaner. Foto: Ines Rudel

Otto Ruppaner, der neue Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, hat an diesem Freitag seinen ersten Arbeitstag.











Für Otto Ruppaner, bisher Bürgermeister in Köngen, ist dieser Freitag ein ganz besonderer Tag: Er tritt bereits jetzt die Nachfolge von Roland Klenk an und ist damit der neue Oberbürgermeister in Leinfelden-Echterdingen, auch wenn er erst Mitte März offiziell ins Amt eingesetzt wird. Ein Kurzinterview mit dem neuen Rathauschef.