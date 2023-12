Neuer Rathauschef: Otto Ruppaner gewinnt OB-Wahl in Leinfelden-Echterdingen

1 Otto Ruppaner Foto: privat

Köngen muss sich einen neuen Bürgermeister suchen, denn Otto Ruppaner hatte am Sonntag bei der OB-Stichwahl in Leinfelden-Echterdingen die Nase vorn. 758 Stimmen haben den Ausschlag gegeben.











Bis zuletzt blieb es spannend, bis zuletzt war unklar, wer das Rennen um den Chefsessel im Rathaus für sich entscheiden wird. Nun aber steht fest: Die Gemeinde Köngen muss sich nach einem neuen Bürgermeister umschauen. Otto Ruppaner wird künftig die Geschicke von Leinfelden-Echterdingen lenken und Roland Klenk, der im Frühjahr in den Ruhestand geht, ins Amt folgen. Der 41-Jährige aus Köngen hat sich am Sonntag in der Stichwahl mit 53,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Raiko Grieb durchgesetzt, der 46,7 Prozent der Stimmen erhielt und damit nur 6,6 Prozentpunkte hinter dem Gewinner lag. Der Bezirksvorsteher von Stuttgart-Süd und Ministerialrat im Wirtschaftsministerium hat damit ein respektables Ergebnis eingefahren. Die Wahlbeteiligung lag bei 39 Prozent.

Exakt 29 745 Wahlberechtigte waren am Sonntag erneut dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, weil im ersten Wahlgang am 3. Dezember keiner der sechs OB-Kandidaten eine absolute Mehrheit erzielt hatte. Otto Ruppaner und Raiko Grieb hatten an diesem Tag die meisten Stimmen geholt. Deshalb waren sie am Sonntag in der Stichwahl gegeneinander angetreten.

Ruppaner, der parteilos ist, wurde im Wahlkampf von den Freien Wählen sowie FDP-Stadträten unterstützt. Der Sozialdemokrat Grieb erhielt von der SPD Rückenwind. Zuletzt hatten auch einzelne Grüne und eine Elterninitiative aufgerufen, den 45-Jährigen aus Stuttgart-Vaihingen zu wählen. Mitbewerberin Birgit Mertens hatte sich nach dem ersten Wahlgang, also zu einem Zeitpunkt, als sie selbst aus dem Rennen war, ebenfalls für den Sozialdemokraten ausgesprochen. Die CDU-Fraktion hatte die Bürgermeisterin von Niefern-Öschelbronn als Kandidatin geholt. Zur Stichwahl gaben die Christdemokraten keine weitere Wahlempfehlung ab, genauso wenig wie der Grünen-Stadtverband, der David Armbruster gerne als neuen Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen gesehen hätte.