1 Die ersten Schritte als neuer Rathauschef in Esslingen: Neben Matthias Klopfer der Vorsitzende der Oldtimerfreunde der Schorndorfer Feuerwehr, Manfred Schmid (links). Foto: Johannes M. Fischer

Am Dienstag hatte der neue Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer seinen ersten Arbeitstag. Den ersten Termin hatte er mit der Feuerwehr – noch bevor er überhaupt das Rathaus betrat.















Esslingen - Wenn da mal nichts anbrennt: Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer wurde am Dienstagmorgen von einem Oldtimer der Schorndorfer Feuerwehr zu seinem neuen Arbeitsplatz gebracht. Um 8.15 Uhr wurde er auf dem Rathausplatz an die Esslinger Feuerwehrkollegen „übergeben“. Es war der erste Arbeitstag des neuen Esslinger Rathauschefs, der bereits am ersten Tag zahlreiche Termine – in erster Linie Kennenlerntermine – absolvierte.