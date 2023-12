Neuer Laden in Esslingen: Belebung auf Zeit statt Leerstand auf der Inneren Brücke

1 Mitarbeiterin Theresa Maier-Kavakli will die Marke Dr. Hauschka bekannter machen. Foto: Bulgrin

Neuzugang auf der Inneren Brücke in der Esslinger Altstadt: In den früheren Räumen von Brillen Günther gibt es bis Weihnachten eine Neuerung. Ein renommiertes Unternehmen aus der Region eröffnet dort erstmals einen Pop-up-store.











Auf der Inneren Brücke in Esslingen tut sich was. In einem der geschichtsträchtigen Häuser bietet der Naturkosmetikhersteller Dr. Hauschka aus Bad Boll im Kreis Göppingen erstmals einen Pop-up-store an. Mit dem Laden auf Zeit möchte sich die regional verankerte Marke nun in Esslingen bis zum Weihnachtsfest einer breiteren Kundschaft präsentieren.