Esslinger Weihnachten: Was bekommt man für 50 Euro auf dem Weihnachtsmarkt?

1 Was kostet ein Abend auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt? Foto: Roberto Bulgrin

Das Geld sitzt aufgrund der hohen Inflation bei vielen nicht mehr so locker. Aber das Vergnügen auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt möchte man sich auch nicht entgehen lassen. Da stellt sich die Frage: Wie weit kommt man zum Beispiel mit 50 Euro?











Es ist ein Abend an einem Wochentag. Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Esslingen ist nicht ganz so dicht bevölkert wie etwa an einem Freitag- oder Samstagabend. Genug Zeit also, gemütlich über die Plätze zu schlendern. Aber dabei bleibt es nicht: Wer auf den Weihnachtsmarkt geht, möchte auch konsumieren. Der Besuch hat also seinen Preis. Wie weit kommt man mit 50 Euro?