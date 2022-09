1 So soll der neue Firmensitz in Nürtingen einmal aussehen. Foto:

Im „Großen Forst“ in Nürtingen siedelt sich Magura Bosch Parts & Services an. Die Handels- und Serviceorganisation beliefert den europäischen Zweiradfachhandel mit Hightech-Komponenten.















Radfahren liegt weiter im Trend. Nicht erst seit den horrenden Spritpreisen steigen immer mehr Menschen vor allem für kürzere Strecken aufs Rad um. Das ist gut für Fitness und Klima. Vor allem die Nachfrage nach elektrifizierten Rädern steigt. Weder der Ukraine-Krieg noch Corona haben die Freude am Räderkauf bisher stoppen können, stellt der Zweirad-Industrieverband fest. Auch im Kreis Esslingen ist das zu sehen, wo beispielsweise Fahrrad-Walcher seinen Standort in Deizisau für sechs Millionen Euro erweitert. Und in Nürtingen siedelt sich Magura Bosch Parts & Services (MBPS) an. Das Joint Venture ist eine Handels- und Serviceorganisation, die Hightech Komponenten der Marken Magura und Bosch eBike für den europäischen Zweiradfachhandel anbietet.