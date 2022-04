Neue Galerie in Holzmaden

1 Ute Hauff präsentiert in ihrer neu eröffneten Galerie in Holzmaden vergoldete Abgüsse von Versteinerungen. Foto: /Ines Rudel

Krokodile, Seelilien und Ammoniten haben es Ute Hauff angetan. Die Holzmadenerin vergoldet versteinerte Schönheiten.















Ich habe einen Keller voller Krokodile“, scherzt Ute Hauff und führt ihre Besucher in die unterste Etage ihres Hauses. Tatsächlich warten dort mehrere Tiere: Alle sind Replikas von versteinerten Krokodilen, die vor rund 180 Millionen Jahren im Jurameer rund um die Schwäbische Alb gelebt haben. Hauff hat die Krokodile und viele andere Tierarten in ihrer neuen Galerie „Fossil art“ in Holzmaden um sich geschart und präsentiert sie dort auf Schwemmholz, Cortenstahl oder Aluminium.