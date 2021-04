1 Die Bürgerbeteiligung zur neuen Stadtbücherei soll breit aufgestellt werden, doch in Coronazeiten sind große Runden wie diese nicht mehr möglich. Foto: Andreas Kaier

Die Zukunft ihrer Stadtbücherei liegt vielen Esslingerinnen und Esslingern sehr am Herzen. Nachdem der Bürgerentscheid vom Februar 2019 Eindruck hinterlassen hat, will die Stadt den Weg zur neuen Bibliothek durch eine intensive Bürgerbeteiligung begleiten.

Esslingen - Die Stadtbücherei ist vielen Esslingerinnen und Esslingern ein Herzensanliegen – entsprechend groß ist das Interesse an der Planung einer Bibliothek der Zukunft. Dass die Bürger mitreden wollen, hat sich spätestens bei der Standortentscheidung gezeigt, als im Februar 2019 mehr als 15 000 Menschen für eine Modernisierung und Erweiterung des angestammten Standorts im Bebenhäuser Pfleghof votiert hatten. Seither wird die Bürgerbeteiligung in Sachen Bibliothek großgeschrieben. Doch in Coronazeiten tut sich die Stadt mit großen Veranstaltungsformaten schwer. Bürgerworkshops, die vor der Pandemie noch das Neckar Forum gefüllt hatten, sind derzeit nicht möglich. Dennoch will die Stadt den Planungs- und Beteiligungsprozess konsequent vorantreiben. Und mit dem nötigen Einfallsreichtum entwickelt die Kulturverwaltung zusammen mit Büchereileiterin Gudrun Fuchs und ihrem Team neue Formate, die dafür sorgen, dass sich die Wünsche und Ideen der künftigen Bibliotheksnutzer in den Modernisierungsplänen niederschlagen.