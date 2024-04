Neue Betrugsmasche auch im Kreis Esslingen: Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld

1 Mit lukrativen Jobangeboten ködern Kriminelle auch im Kreis Esslingen Menschen, die ahnungslos illegale Geld- und Warengeschäfte durchführen. Am Ende aber schützt Unwissenheit nicht vor Strafe wegen Geldwäsche. Foto: imago/K. Schmitt

Die Polizei warnt auch für den Kreis Esslingen vor kriminellen Jobangeboten als Finanz- oder Warenagent mit hohen Vergütungen. Am Ende kann ein Strafverfahren wegen Geldwäsche stehen.











Mit wenig Arbeit bequem von zuhause aus viel Geld verdienen – was nach einem Traumjob klingt, kann in einem Strafverfahren wegen Geldwäsche enden, warnt die Polizei. Regelmäßig registriert sie auch im Kreis Esslingen, dass Kriminelle sogenannte Finanz- oder Warenagenten für ihre illegalen Geschäfte anwerben. Die Täter bieten auf Online-Jobbörsen scheinbar lukrative Tätigkeiten an. Mit Stellenanzeigen eines vermeintlich seriösen Unternehmens, hinter dem sich jedoch Betrüger verbergen, werden häufig Personen angesprochen, die dann Warensendungen entgegennehmen und an eine oft im Ausland liegende Anschrift weiterschicken sollen. Der Haken: Die Waren stammen aus kriminellen Geschäften, wurden beispielsweise mit gefälschten oder illegal erlangten Daten Dritter bestellt.

Geld weiterleiten aus Phishing-Straftaten

Ferner suchen die Kriminellen Personen, die über ihr Privatkonto meist dreistellige Geldbeträge weiterleiten. Für jede Transaktion wird eine hohe Provision in Aussicht gestellt. Die Gelder stammen jedoch regelmäßig aus Phishing-Straftaten, bei denen von den Kriminellen Bankdaten geschädigter Dritter erschlichen und danach von deren Konto unberechtigt Geldbeträge abgebucht wurden. Auch wenn die von den Kriminellen geköderten Personen meist nichts von den Betrugshandlungen wissen, können sie sich strafbar machen. Die Polizei warnt daher dringend vor Job-Angeboten mit auffällig hohen Provisionen oder Vergütungen.