1 Blick in eine sogenannte Baumrigole. Niederschlagswasser wird in ein Rohrsystem eingeleitet und in der Fläche verteilt und gespeichert. Foto: Stadt Nürtingen

Unter neuartigen Baumbeeten in der östlichen Kirchstraße in Nürtingen sorgt künftig ein Speichersystem für ausreichend Bewässerung. So will sich die Stadt besser gegen den Klimawandel wappnen.















Link kopiert

Das Einkaufszentrum Nürtinger Tor soll in einigen Tagen offizielle eröffnet werden. Doch die Verschönerungskur für die Außenbereiche dauert noch etwas länger an: In der östlichen Kirchstraße gegenüber des Gebäudes legt die Stadt derzeit neue Baumbeete an. Dabei verfolgt sie, wie sie selbst betont, das Prinzip der sogenannten Schwammstadt, das dabei helfen soll, sich an die Klimaveränderungen anzupassen. Ein ähnliches Projekt hat unter anderem die Stadt Wendlingen bereits umgesetzt.