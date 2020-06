31 Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sieht die neue Cranko Schule als „Juwel“ Foto: swr

Der Neubau der John Cranko Schule des Stuttgarter Balletts fertig. Im September soll Eröffnung sein. Warum hat es so lange gedauert? Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gibt den „Stuttgarter Nachrichten“ Antworten.

Stuttgart - In der Ballettwelt ist es ein klangvoller Name: John Cranko Schule. Aus allen Erdteilen zieht es die beste jungen Tänzerinnen und Tänzer nach Stuttgart. Ihr Ziel: Über einen Abschluss an der 1971 als erste staatliche Ballettschule der Bundesrepublik Deutschland gegründeten Cranko Schule auf die großen internationalen Ballett-Bühnen zu kommen. Ein hartes Ringen, das längst auch die Ausbildungsforen selbst erfasst hat. Schon seit 25 Jahren wird um einen Neubau der Cranko Schule gerungen. Nun ist es soweit – nach fünf Jahren Bauzeit sollen sich im September die Türen öffnen. Eine neue Ära kann beginnen. Unter welchen Vorzeichen sieht Theresia Bauer (Grüne), Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Projekt? Die „Stuttgarter Nachrichten“ haben nachgefragt.