Kleo (Jella Haase) kann das perfekte Party-Girl sein, wenn der Einsatz es verlangt.

Mit Kleo ist nicht zu spaßen. Die „inoffizielle“ Stasi-Agentin erledigt für die DDR Ende der 80er Jahre die Drecksarbeit und bringt feindliche „Ziele“ um die Ecke. Als ein Westberliner Polizist sie in einer Bar als Täterin identifiziert und bald darauf ein Phantombild kursiert, ziehen die Genossen Kleo aus dem Verkehr und verfrachten sie ins Frauengefängnis. Nach dem Mauerfall kommt sie frei und geht sie auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug.

Inspiriert von wahren Begebenheiten haben Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad die schwarzkomödiantische Serie „Kleo“ für Netflix gestrickt. Sie kreist vollständig um das starke Kraftfeld in ihrem Zentrum: Die Schauspielerin Jella Haase. Sie trickst und täuscht, kichert irre und schlägt hart zu, wechselt virtuos Charaktere und Masken, wie es die Situation verlangt.

Jella Haase verkörpert überzeugend, was immer sie möchte

Dabei legt sie eine umwerfende Spiellust an den Tag als Chamäleon, ob sie als Kleo nun einen Ahnungslosen noch umgarnt oder ihn schon in die Luft jagt. Seit ihren umwerfenden Auftritten in den Kinofilmen „Berlin Alexanderplatz“ und „Lieber Thomas“ zweifelt wohl niemand mehr daran, dass Jella Haase überzeugend verkörpern kann, wen und was immer sie möchte – und genau das tut sie hier.

Die Nebenfiguren sind Karikaturen und bieten ideale Folien für Haases Verführungskunst: Dimitrij Schaad als ziemlich erfolgloser Betrugsermittler Sven, der den Fall seines Lebens gefunden zu haben glaubt, Julius Feldmeier als Techno-Freak mit Verschwörungs-Tick namens Thilo, Vincent Redetzki als cholerischer Stasi-Hardliner, der Kleo genauso verbissen jagt wie diese ihre Verräter – zu denen sogar Kleos geliebter Opi gehört (hat).

Punktuell lassen die Macher cineastische Magie walten, etwa wenn ein Messerstich in die Brust binnen kurzer Zeit rückstandsfrei verschwindet. Die meiste Zeit über aber erhalten sie die Illusion aufrecht, man begleite hier eine fröhliche Psychopathin durch ihre etwas überdrehte Version von Realität. Wenn Kleo in einer Sequenz im Krankenschwestern-Kostüm durch ein Hospital hüpft, erinnert sie ein wenig an Harley Quinn, die Freundin des Jokers in der Batman-Comicwelt.

Der Feind: Menschen ohne Loyalitäten und moralischen Kompass

Die Wende-Kulisse inklusive der Mode von damals sitzt, und die Feinde sind klar benannt: Prinzipienlose Gesellen ohne Loyalitäten, die ihren moralischen Kompass längst verloren haben – so sie denn jemals einen hatten. „Einen gewissen Heimatbezug sollte man auch in der Fremde pflegen, wir können unser Deutschein ja nicht leugnen“, sagt der ehemalige Stasi-Offizier, der nun wie die Made im Speck auf Mallorca lebt. Er verdient inkognito tapfer daran mit, dass DDR-Betriebe gen Westen verhökert werden.