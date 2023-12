Wer stiehlt mir die Show: Netzreaktionen zum Finale (Staffel 6)

1 Der eigentliche Moderator Joko Winterscheidt hatte in Staffel sechs viel zu lachen, konnte diese aber nicht gewinnen. Foto: © ProSieben/Florida TV / Julian Mathieu/Julian Mathieu

Hazel Brugger moderierte am Sonntagabend die letzte Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“. Mit dabei: Matthias Schweighöfer, Joko Winterscheidt, Florian David Fitz und Wildcarder Stephan. Wie kam das Finale der sechsten Staffel bei den X-Nutzern an?











Mit der sechsten Folgen von „Wer stiehlt mir die Show?“ ist am Sonntagabend Staffel sechs der Erfolgssendung zu Ende gegangen. Strahlender Sieger der ProSieben-Quizshow von Joko Winterscheidt: Florian David Fitz. Der Schauspieler konnte sich gegen Comedienne Hazel Brugger, die die Show moderierte, sowie Schauspielkollege Matthias Schweighöfer, Ursprungsmoderator Winterscheidt und Wildcarder Stephan durchsetzen.

Das Staffelfinale sahen 5,49 Millionen Zuschauer. In der ProSieben-Senderzielgruppe (Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren) glänzte die Folge mit starken 23,7 Prozent Marktanteil. Generell lieferte jede Folge der sechsten Staffel besonder gute Einschaltquoten, die Staffel kam bei den Fans also gut an. Die hatten auch am Sonntagabend wieder einiges zu lachen – wie die Netzreaktionen auf X (ehemals Twitter) zeigen.

Finale von Hazel Brugger moderiert

Durfte noch in der Vorwoche noch Matthias Schweighöfer die Show moderieren, war im Finale Hazel Brugger dran – schließlich ging sie aus Folge fünf als Siegerin hervor. Fans der 30-Jährigen fieberten darauf schon lange hin:

Am vergangenen Sonntag (20.15 Uhr/ProSieben) war es dann soweit. Die Schweizerin durfte moderieren und überzeugte bei den meisten. Ihre Show hatte alles, vom Gesangsintro bis hin zu Stand-Up-Einlagen zwischendurch. Das gefiel den Zuschauern.

Vor allem der Humor der Komikerin kam bei vielen an:

Besonders erheiterte sie, als Brugger ihre Konkurrenten – wie zu Beginn Winterscheidt – durch den Dreck zog:

Einige finden sogar, dass sie dafür eine eigene Show bekommen sollte:

Vielleicht tut sie das ja bald, und „roastet“ dann auch wieder den diesjährigen Staffelgewinner Florian David Fitz?

Der ging bekanntlich als Sieger aus der Show hervor, nachdem Matthias Schweighöfer als Erster rausgeflogen war. Danach folgte Winterscheidt. In der Kategorie „Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen“ konnte Fitz sich dann letztlich mit knappem Vorsprung gegen Wildcarder Stephan durchsetzen. Damit ist der Schauspieler auf der Titelseite des Rätselhefts von „Wer stiehlt mir die Show?“ zu sehen.

„Florians witziges Rätsel-Karussell“ gibt es jetzt für 2,50 Euro in deutschen Großstädten und ausschließlich im Straßenverkauf als Obdachlosenzeitschrift zu kaufen. Mit dem Erlös werden gemeinsam mit der Stiftung dojo cares Straßenmagazine und vor allem obdach- und mittellose Menschen unterstützt.

Die Staffel gefiel den meisten Zuschauern sehr gut – was wohl auch am Gesangsauftritt von Schweighöfer im Finale lag. Zumindest nach Ansicht dieses Zuschauers.

Vermutlich unter anderem wegen der hochkarätigen Besetzung und der Dynamik zwischen den drei prominenten Teilnehmern, kam Staffel sechs besonders gut an:

Das spiegelte sich auch in den Einschaltquoten der ProSieben-Show wieder.

Das freut nicht nur alle, die daran mitgearbeitet haben sowie die prominenten Teilnehmer wie Brugger, sondern auch die Fans:

Die sind mehrheitlich begeistert von der Show – beziehungsweise generell vom Format.

Viele bedanken sich für eine tolle Staffel:

Gute Nachrichten für Fans der ProSieben-Show: Gerade werden sechs weitere Folgen von „Wer stiehlt mir die Show?“ produziert. Als Herausforderer sind dann in Staffel 7 mit dabei:

– Sängerin Sarah Connor (43)

– Sängerin Lena Meyer-Landrut (32)

– Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40)

Wann die neue Staffel genau zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Sicher ist allerdings, dass sie im kommenden Jahr über die TV-Bildschirme flimmern wird.