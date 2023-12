Wer stiehlt mir die Show Staffel 7: Teilnehmer

1 Joko Winterscheidt wird in der neuen Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ wieder moderieren. Foto: © ProSieben / Claudius Pflug/Claudius Pflug

In der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?" konkurrieren drei Promis und ein Zuschauer, um das Moderationspult von Joko Winterscheidt. Am kommenden Sonntag steht das Finale der 6. Staffel an – und bald kommt schon die Siebte. Wer ist dann dabei?











Der Moderator Joko Winterscheidt lädt in seiner Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ jeweils drei Promis – und eine Wildcarderin oder einen Wildcarder ein. Diese versuchen, ihm die Moderation der Show abzuluchsen. Bald wird es die 7. Staffel der Erfolgsserie geben.

Sind in dieser noch Comedian Hazel Brugger, Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie Schauspieler und Regisseur Florian David Fritz dabei, greift Winterscheidt in der nächsten Staffel ebenfalls auf eine bekannte Teilnehmer aus dem Showbusiness zurück.

Das sind die Teilnehmer in Staffel 7

Klaas Heufer-Umlauf

Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind im Doppelpack bekannt geworden. Die beiden verbindet so einiges: Durch Shows wie „Duell um die Welt“ erreichten sie Kultstatus. In Staffel 7 wird Heufer-Umlauf versuchen, seinem Freund die Show zu stehlen.

Lena Mayer-Landrut

Die Gewinnerin des Eurovision Song Contestes 2010 wurde quasi über Nacht zum Superstar. Ihr Repertoire möchte die Musikerin nun ausweiten und Winterscheidt seine Show abluchsen.

Sarah Connor

Die 43-jährige Sängerin ist aus der deutschen Musikszene gar nicht mehr wegzudenken. Bei der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ zeigte sie ihr Können auch als Coach. Ob sie das gleiche Talent als Moderatorin aufweist, wird sich zeigen. Dafür muss sie aber erst einmal ihre Konkurrenz schlagen.

Wer hat die 6. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“ gewonnen?

In der vorletzten Folge der 6. Staffel gewann Hazel Brugger gegen ihren Konkurrenten und im Finale dann gegen den internationalen Filmstar Matthias Schweighöfer. Damit übernimmt sie für das Staffelfinale die Moderation.

Verfolgen kann man das Spektakel am kommenden Sonntag um 20:15 auf ProSieben und vorab schon beim Streamin-Dienst Joyn.

Wann sind die Sendetermine?

Die Sendetermine für die 7. Staffel wurden noch nicht veröffentlicht. Solch eine aufwendige Sendung zu produzieren, nimmt einige Zeit in Anspruch. Da die Teilnehmenden allerdings schon bekannt sind, müssen sich die Fans wohl nicht auf eine allzulange Pause einstellen.

Wie läuft die Show ab?

In der Sendung versuchen vier Herausforderer – drei Promis und ein „normaler“ Teilnehmer – dem Moderator Joko Winterscheidt den Job wegzunehmen. Dafür müssen sie zunächst gegeneinander in verschiedenen Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, antreten. Wer sich durchsetzt, darf die nächste Folge moderieren.

Prominente Gäste in den vergangenen Staffeln

In den vergangenen Staffeln von „Wer stiehlt mir die Show?“ kämpften bereits zahlreiche Prominente um den begehrten Job als Moderator. Diese waren folgende:

Schauspieler Elyas M’Barek

Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk

Komikerin Anke Engelke

Rapper Sido

Tatort“-Star Fahri Yardim

„Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz

Ob die Promis der neuen Staffel gegen Winterscheidt gewinnen, können Zuschauer dann im kommenden Jahr – also 2024 – verfolgen. Wann genau steht noch nicht fest.