Nahverkehrsabgabe in Baden-Württemberg: Ausrechnen reicht erst einmal

1 Busverkehr in Offenburg im Ortenaukreis. Foto: imago images/Hanke/Gabriele Hanke via www.imago-images.de

Das Landesverkehrsministerium hat einige Kommunen gefunden, die Vorreiter bei einer möglichen Mobilitätsabgabe sein sollen. Doch der einzige Kreis, der mitmacht, will eigentlich gar keiner sein.











In Europa, insbesondere in Großstädten, wird zur Finanzierung und Lenkung des Verkehrs schon heute extra Geld eingesammelt: Als City-Maut oder etwa in Form einer Arbeitgeberabgabe. Baden-Württemberg arbeitet seit Jahren daran, hier ein Vorreiter für Deutschland zu werden. Der sogenannte Mobilitätspass, der Teil eines von Landesverkehrsminister Winfried Hermann in dieser Woche endgültig auf den -Weg gebrachten Mobilitätsgesetz werden soll, soll den Kommunen neue Wege zur Finanzierung des Nahverkehrs eröffnen.