Nahverkehr in Esslingen

1 Das Esslinger Stadtticket muss täglich neu im Bus gelöst werden. Foto: Ines Rudel

Um die stark befahrene Innenstadt vom Individualverkehr zu entlasten, will die Stadt Esslingen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver gestalten. Die SPD-Ratsfraktion hatte deshalb zuletzt ein 365-Euro-Jahresstadtticket ins Gespräch gebracht. Doch nun wurde der Antrag zu den Akten gelegt.

Esslingen - Das Ziel ist klar: Um stark befahrene Straßen vom Individualverkehr zu entlasten, will die Stadt Esslingen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver gestalten und damit Autofahrer zum Umstieg auf Bus und Bahn ermuntern. Doch es gibt viele Wege, die zu diesem Ziel führen können. Einen hatte die SPD-Ratsfraktion zuletzt ins Gespräch gebracht: Ein 365-Euro-Jahresstadtticket würde Busfahrten in Esslingen günstiger und damit interessanter machen. Der Antrag kam nun im Mobilitätsausschuss des Gemeinderats auf den Tisch – und er wurde hinterher zu den Akten gelegt. Denn der Teufel steckt nach Einschätzung der Stadtverwaltung im Detail. Einig waren sich im Mobilitätsausschuss jedoch alle, dass die Stadt weiter an der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs ar­beiten muss.