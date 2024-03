Nahverkehr im Kreis Esslingen: Nachtbus fährt bald auch nach Deizisau

1 Die Nachtbusse in der Region Stuttgart sind bei Fahrgästen nach Mitternacht sehr beliebt. Jetzt wird auch Deizisau angebunden. Foto: Kanter

Der Esslinger Nachtbus der Linie N 13 fährt künftig auch über Deizisau. Damit wird das Esslinger Umland künftig noch besser an das beliebte Angebot für Nachtschwärmer angebunden.











Link kopiert

Im Raum Esslingen und Deizisau profitieren künftig mehr Fahrgäste von der Buslinie N 13. Rechtzeitig zu den Osterfeiertagen fährt diese Linie eine neue Route und bindet dann auch Deizisau an. Bisher ist die Nachtbuslinie in einem Rundkurs vom Esslinger Bahnhof über die Stadtteile Sirnau, Berkheim und Zollberg wieder zurück zum Bahnhof gefahren.

Unsere Empfehlung für Sie Ostfildern investiert in Nahverkehr Wagen der Stadtbahnlinien U 7 und U 8 werden runderneuert 6,5 Millionen Euro investiert die Stadt Ostfildern in die Generalsanierung von Stadtbahnwagen. Seit mehr als 23 Jahren läuft die Schienenverbindung nach Stuttgart erfolgreich.

Die Busse fahren ab 29. März vom Bahnhof Esslingen über Oberesslingen zunächst nach Berkheim und dann über Sirnau und Deizisau zurück zum Bahnhof. Betreiber bleibt der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE). Die Linie ist in den Nächten auf Samstag, Sonn- und Feiertag im Einsatz. In Esslingen steigen Nachtschwärmer bequem von den Nachtzügen der S 1 aus Richtung Stuttgart direkt auf den Nachtbus um. Ankunftszeiten der Bahn sind um 1.12, 2.12, 3.12 und 4.12 Uhr. Die Busse bringen Fahrgäste zwischen 1.25 und 4.25 Uhr alle 60 Minuten an ihr Ziel. Um die Abfahrtszeiten minutengenau zu erfahren, empfiehlt der VVS allen Nachtschwärmern, sich vor der Fahrt über die Fahrplanauskunft in der App „VVS Mobil“ oder auf der Homepage www.vvs.de zu informieren.