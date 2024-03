Ostfildern investiert in Nahverkehr: Wagen der Stadtbahnlinien U 7 und U 8 werden runderneuert

1 Die Aufsiedlung des Scharnhauser Parks hat den Schienenanschluss möglich gemacht. Foto: Horst Rudel/Horst Rudel

6,5 Millionen Euro investiert die Stadt Ostfildern in die Generalsanierung von Stadtbahnwagen. Seit mehr als 23 Jahren läuft die Schienenverbindung nach Stuttgart erfolgreich.











Link kopiert

Seit mehr als 23 Jahren verbinden die Stadtbahnlinien U 7 und U 8 vier Stadtteile von Ostfildern mit der Landeshauptstadt in Stuttgart. Nun steht die Sanierung der Fahrzeuge an, die in die Jahre gekommen sind. Daran muss sich die Stadt Ostfildern bis 2028 mit einem Anteil von 6,5 Millionen Euro beteiligen. Die Generalsanierung der Fahrzeuge ist für die Stadt günstiger, als wenn die Wagen neu angeschafft werden müssten. Den Plänen stimmten daher alle Stadträte in ihrer Sitzung im Stadthaus im Scharnhauser Park einhellig zu.