In Wernau wird der Bus zum Taxi

1 Vier Partner für ein Pilotprojekt: Erhard Kiesel (Schlienz-Tours), Horst Stammler (VVS), Marion Leuze-Mohr (Landratsamt Esslingen) und Wernaus Bürgermeister Armin Elbl (von links) gaben den Startschuss für den App-basierten Sammelfahrdienst „Flex Mobil“. Foto: Ines Rudel

Nachtschwärmer können in Wernau ab sofort den Bus per App bestellen. Mit dem neuen Angebot ist der Kreis Esslingen Vorreiter im VVS-Gebiet. Doch dabei soll es nicht bleiben. Wir verraten, wo der Bus bald ebenfalls auf Zuruf kommt.















Der Nahverkehr der Zukunft wird in Wernau getestet: Ab sofort kommt der Bus in den Abendstunden auf Zuruf. „On-Demand-Ridepooling“ heißt dieses Modell im Fachjargon. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet es: Mobilität bei Bedarf – ohne festen Fahrplan, ohne bestimmte Haltestellen und ohne vorgegebene Fahrtroute. Das sei, so hob Horst Stammler, Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) beim Start des Pilotprojekts hervor, „eine kleine Revolution im Nahverkehr“. Der App-basierte Fahrdienst „Flex Mobil“ sei die digitale Weiterentwicklung des bewährten Anrufsammeltaxis. Und mit diesem innovativen Angebot sei der Landkreis Esslingen Vorreiter im Verbundgebiet.