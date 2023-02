8 Ein wärmendes, sättigendes Gericht, ganz ohne Fleisch. Foto: red

Kochbücher gibt es viele. Ob sie wirklich etwas taugen, merkt man erst, wenn man daraus kocht. Heute im Test „Cold Days & Green Food“.















Link kopiert

Der Januar steckt uns womöglich noch allen etwas in den Knochen. Auch wenn die Tage länger werden, und wir uns über die ersten Sonnenstrahlen freuen, brauchen wir immer noch Essen, das uns von innen wärmt. Essen, das uns ein wohliges Gefühl im Bauch gibt. „Comfort food“ nennen das die Engländer. Ein altmodisches Gulasch ist dafür ein gutes Beispiel. Dieses Rezept hier funktioniert ganz ohne Fleisch – und vor allem auch ohne jegliche Ersatzprodukte. Es ist ein einfaches, sehr, sehr gutes Essen, das einen wunderbar sättigt an kalten Tagen. Durch die vielen Zwiebeln und das geräucherte Paprikapulver gibt es einen ganz tollen, besonderen Geschmack. Und Kartoffeln – ob gebraten oder gekocht – kann man theoretisch ja sowieso jeden Tag essen. Das neue Buch „Cold Days & Green Food“ (Thorbecke Verlag) ist ein außerordentliches Sammelsurium von vegetarischen Rezepten. Es bietet ganz wunderbare Inspiration für jeden Tag, für Gerichte aus dem Ofen (Auberginen mit geschmolzenen Tomaten und Parmesan), für Klassiker (Linsentatar) und ganz tolle Wintersalate (bunte Bete und Möhren mit Sprinat und Orangenstückchen!).

Zutaten

etwa 55 Minuten

500 Gramm Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 rote Paprikaschote

3 EL Butterschmalz

3 EL Tomatenmark

½ TL Kümmel

1 TL Majoran

2 Lorbeerblätter

300 ml Gemüsefond

200 ml trockener Rotwein

2 EL edelsüßes Paprikapulver

1 EL geräuchertes Paprikapulver

Salz

Cayennepfeffer

1 TL Zuckerrübensirup

1 TL Zitronenabrieb

1 kg mehligkochende Kartoffeln

3 EL Sonnenblumenöl

4 EL Crème Fraîche

Zubereitung

Die Zwiebeln und die Knoblauchzehen abziehen und fein würfeln.

Die Paprikaschote vierteln, putzen, entkernen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Das Butterschmalz in einem Schmortopf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark, Kümmel und Majoran darin anschwitzen. Paprika und Lorbeerblätter zugeben, mit Gemüsefond und Rotwein ablöschen. Beide Paprikapulver einrühren und alles ca. 35 Minuten köcheln lassen. Anschließend mit Salz, Cayennepfeffer, Zuckerrübensirup und Zitronenabrieb abschmecken.

In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen, waschen und in Würfel schneiden. Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne stark erhitzen und die Kartoffelwürfel darin ca. 20 Minuten von allen Seiten knusprig braten.

Die Bratkartoffeln zum Gulasch geben und sofort servieren. Jeweils 1 EL Crème fraîche pro Portion dazugeben.