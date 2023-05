1 Jörg Hofmann muss einen neuen Personalvorschlag erarbeiten. Foto: Britta Pedersen/dpa

Der baden-württembergische Bezirksleiter Roman Zitzelsberger hat in der IG Metall hohe Wellen geschlagen mit seiner Absage an eine Führungsposition – und er hat seinen Vorsitzenden Jörg Hofmann in die Bredouille gebracht.















Dass sein politisches Erbe in akute Gefahr geraten könnte, hat Jörg Hofmann noch Ende Januar sicher nicht geahnt. Da hat der im Herbst ausscheidende IG-Metall-Vorsitzende gedacht, er könne dem Vorstand an diesem Dienstag seinen Vorschlag für das neue Führungsteam präsentieren: mit Vize Christiane Benner und Bezirksleiter Roman Zitzelsberger als echter Doppelspitze. Man könne das „Lametta“ in der Satzung streichen und zu einem „gleichberechtigten Miteinander der Vorsitzenden“ kommen, hat er seinerzeit noch betont.