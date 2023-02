1 Ein Zug ist am Stuttgarter Hauptbahnhof entgleist. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Aus bislang ungeklärter Ursache springt ein Triebzug am Stuttgarter Hauptbahnhof aus den Schienen. In der Nacht wird das Fahrzeug aufgegleist und in eine Werkstatt gebracht. Die Suche nach der Ursache läuft.















Nachdem ein entgleister Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof für Verspätungen und Ausfälle gesorgt hat, läuft der Bahnverkehr am Dienstagmorgen ohne Einschränkungen an. „Der Triebzug wurde heute Nacht aufgegleist und in die Werkstatt überführt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen auf Anfrage unserer Redaktion. „Es gibt keine Auswirkungen mehr auf den Bahnverkehr.“ Die Ursache für den Unfall am Montagabend werde nach wie vor ermittelt.

Triebzug aus den Schienen gesprungen

Der entgleiste Regionalzug hatte am Montagabend zwischenzeitlich für Probleme gesorgt. Gegen 17.30 Uhr war im Vorfeld des Hauptbahnhofs ein Triebzug aus den Schienen gesprungen. Fahrgäste seien nicht betroffen gewesen. Die Auswirkungen für Bahnreisende hielten sich in Grenzen. So waren am Abend einzelne Fernverkehrszüge noch einige Minuten verspätet.