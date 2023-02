1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Montagabend ein Zug aus dem Gleis gesprungen. Foto: StZN/Christian Milankovic

Im späten Feierabendverkehr kommt es am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall: Ein Regionalzug entgleist – Verspätungen sind die Folge.















Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist der Zugverkehr wegen eines Unfalls am Montagabend aus dem Takt geraten. Ein Zug entgleiste beim Rangieren, sagte eine Sprecherin der Bahn. Laut der Bundespolizei handelte es sich um einen Regionalzug. Der Zwischenfall ereignete sich vor der Weiche, die zu den Gleisen fünf und sechs führt. Es seien die Gleise eins bis sechs gesperrt worden. Der Zug entgleiste etwa 200 Meter vom Ende des Bahnsteigs entfernt. Es soll sich um einen Zug des Anbieters Go Ahead handeln.

„Der Regionalzug kam aus dem Depot. Daher war er leer und es waren keine Passagiere in dem Zug betroffen“, sagt der Bundespolizeisprecher Denis Sobek auf Anfrage unserer Zeitung. Was genau den Zug aus der Spur brachte, stand zunächst nicht fest. „Wir haben mehrere Streifen draußen und untersuchen es“, so Sobek. Es könnte sein, dass es gar kein Fall für die Polizei wird: Dann nämlich, wenn es ein rein technisches Problem war. Aktuell deute nichts auf einen Eingriff in den Bahnverkehr hin.

Der Unfall geschah gegen 17.45 Uhr. Durch die Sperrung sei ein ICE, der von Stuttgart nach Karlsruhe fahren sollte ausgefallen. Ein in Stuttgart ankommender ICE habe zunächst auf freier Strecke kurz vorm Hauptbahnhof stoppen müssen, sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Er habe dann aber einen freien Bahnsteig anfahren können, so konnten die Passagiere aussteigen.

Wie lange die Störung dauert, steht noch nicht fest. Es könnte sein, dass die Lok erst am Dienstag wieder aufgegleist werde, dazu sei schweres Gerät notwendig. Das könnte natürlich auch noch Einschränkungen am Dienstag nach sich ziehen.