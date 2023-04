1 Der Prozess gegen den Gastwirt läuft seit November 2022. Foto: /Ines Rudel

Beim Prozess nach dem Leichenfund in Sirnau stehen komplett verschiedene Versionen des Tatgeschehens im Raum. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft, die Verteidigung Straffreiheit für die Tötung.















„Ich bin kein Mörder“, sagte der Angeklagte in seinen abschließenden Worten vor dem Landgericht in Stuttgart. Der Hotelbetreiber aus Stuttgart-Untertürkheim soll genau vor einem Jahr, am 17. April 2022, dem Ostersonntag, einen seiner Gäste getötet haben, um an dessen Barvermögen zu gelangen. Anschließend soll der 47-Jährige die Leiche des Mannes in einem Waldstück bei Esslingen-Sirnau abgelegt haben. So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Am vorletzten Prozesstag am Montag forderte sie daher eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den Gastwirt. Die Verteidigung plädierte hingegen auf Straffreiheit für die Tötung, nur die Unterschlagung soll ihm zulasten gelegt und mit zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis bestraft werden. Es sei ein spontaner Kampf gewesen, erklärte der Verteidiger, und daher Notwehr.