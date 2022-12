1 Etwa 30 Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Durch ein Feuer werden am Dienstag in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine 72-Jährige und ihr 78-jähriger Ehemann schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann noch keine Aussage getroffen werden.















Von Janey Schumacher

Zwei Personen sind nach Polizeiangaben am frühen Dienstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in der Filderstraße im Ostfilderner Stadtteil Scharnhausen schwer verletzt worden. Ein Bewohner, der starken Rauch im Gebäude bemerkt hatte, habe gegen 6.30 Uhr die Rettungskräfte verständigt, heißt es in einer Mitteilung. Der Brand sei aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des achtstöckigen Hochhauses ausgebrochen. Die Bewohner, eine Frau im Alter von 72 Jahren und ihr 78-jähriger Ehemann, seien von der Feuerwehr aus der Wohnung geborgen und vom Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht worden. Eine weitere Person sei aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls in eine Klinik eingeliefert worden.

Löscharbeiten bis 7 Uhr abgeschlossen

Das Hochhaus wurde den Angaben zufolge wegen des Feuers komplett geräumt, der Rettungsdienst habe etwa 30 Personen betreut, die aus ihren Wohnungen – teils per Drehleiter – hätten evakuiert werden müssen. Von ihnen wurde laut Polizei niemand verletzt. Auch einen Hund konnte unverletzt aus der Wohnung geborgen werden. Gegen 7 Uhr sei der Brand den Angaben der Feuerwehr zufolge gelöscht gewesen. Im Laufe des Vormittags konnten demnach alle Bewohner wieder ins Gebäude zurückkehren. Zuvor habe die Feuerwehr Messungen durchgeführt, um zu ermitteln, ob die Wohnungen gefahrlos betretbar sind. Über die Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei am Dienstag keine Angaben. Dieser beschränke sich im Wesentlichen auf die Wohnung des Ehepaars, die nicht mehr bewohnbar ist.

Die Feuerwehr war mit den Abteilungen aller Stadtteile von Ostfildern und einem Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehr Esslingen mit 14 Fahrzeugen und 71 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und Notärzten an den Brandort ausgerückt. Für Luftaufnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauerten am Dienstagabend noch an.