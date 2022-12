Feuer in Ostfildern

5 Bereits gegen 7 Uhr war das Feuer wieder gelöscht. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Gegen 6.30 Uhr am Dienstagmorgen wird die Feuerwehr über einen Brand in einem Wohnhaus in Ostfildern (Kreis Esslingen) informiert. Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.















Link kopiert

Bei einem Brand in der Filderstraße in einem achtstöckigen Wohnhaus im Ostfilderner Stadtteil Scharnhausen wurden am Dienstagmorgen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Personen schwer verletzt.

Mehrere Personen mussten gerettet werden

Gegen 6.30 Uhr sei der Wohnungsbrand, der wohl im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen war, der Feuerwehr gemeldet worden. Laut Feuerwehr konnte eine Person die Brandwohnung selbstständig verlassen und wurde dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben. Eine weitere Person wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und umgehend durch den Rettungsdienst reanimiert.

Einen Hund konnten die Kräfte augenscheinlich unverletzt aus der Wohnung retten und an die Tierrettung übergeben.

Bereits um 7 Uhr seien die Löscharbeiten abgeschlossen gewesen.

Insgesamt drei Personen wurden offenbar verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Gebäude wurde komplett evakuiert. Mehrere nicht gehfähige Personen wurden mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet. Das Treppenhaus und die Brandwohnung wurden von der Feuerwehr belüftet.

Brandursache unklar

Neben dem Rettungsdienst, der Polizei sowie der Tierrettung war die Feuerwehr Ostfildern mit 14 Fahrzeugen und 71 Kräften vor Ort. Die Feuerwehr führt derzeit noch Messungen durch, ob die Wohnungen wieder gefahrlos betreten werden können.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(Aktualisiert: 20.12.2022, 10.50 Uhr)