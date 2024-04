Nach Aus für Modehaus in Esslingen: Netzwerk Kultur wirbt für Bücherei im Kögel-Gebäude

1 Kommt die Bücherei ins leer stehende Kögel-Kaufhaus? Das Foto entstand im März während einer Info-Veranstaltung der Stadt zum möglichen Standort. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Die Esslinger Bücherei soll nach den Plänen des Rathauses in das leer stehende Kaufhaus Kögel umziehen. Die Pläne sind in der Stadt nicht unumstritten. Jetzt hat sich das Netzwerk Kultur in die Diskussion eingemischt.











Das Netzwerk Kultur hat sich in der Diskussion über den Standort der Esslinger Stadtbücherei eindeutig positioniert: „Zurzeit wird hitzig darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, die Esslinger Stadtbücherei in das ehemalige Modehaus Kögel umzuziehen. Als Interessensvertretung der freien und städtischen Kultureinrichtungen Esslingens sprechen wir uns eindeutig für den neuen Standort aus“, heißt es in einer Stellungnahme vom Donnerstag. Das Netzwerk Kultur ist ein unabhängiger Zusammenschluss freier und städtischer Kulturinstitutionen sowie Einzelpersonen in der Stadt. Als wichtigstes Ziel seiner Arbeit bezeichnet das Netzwerk die enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung der Esslinger Kulturakteure.