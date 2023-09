13 Hier könnte eines Tages die Bücherei untergebracht werden. Foto: Roberto Bulgrin

Es sind sehr unterschiedliche Welten: Bücher, oft viele Jahre alt, und Mode, die nur eine Saison hält. Mit den neuesten Büchereiplänen der Stadt Esslingen kommen beide Welten auf eigenartige Weise zusammen.











Es ist ganz nah an einem der belebtesten Orte Esslingens, dem Marktplatz, und doch ein wenig abseits: die Heugasse 9. In dieser engen und romantischen Gasse ist die Esslinger Bücherei beheimatet. Läuft eine Fußgängerin ein paar Meter durch die Gasse und biegt dann auf den Rathausplatz, bietet sich ihr ein neues Bild: Sie steht vor dem Postmichelbrunnen. Von hier aus öffnet sich die verwinkelte Altstadt und bietet einen verhältnismäßig weiten Blick in die sehr viel breitere Ritterstraße hinein. Das ist der Standort des Modehauses Kögel, das in wenigen Monaten schließt. Die Bücherei könnte in zwei der Kögel-Gebäude ziehen, so eine Idee aus dem Rathaus. In dem früheren Pfleghof in der Heugasse würde sich dann ein städtisches Kulturquartier etablieren. Museen fänden hier womöglich Platz, und es könnte Räume geben, in denen sich Familien oder Seniorinnen und Senioren treffen. Über diese Ideen wird in den kommenden Monaten nachgedacht, diskutiert und gestritten werden. Eine Entscheidung fällt nicht morgen und auch nicht übermorgen. Dennoch, da diese Gedanken ausgesprochen wurden, ist es ein guter Augenblick, sich die beiden Häuser näher anzusehen.