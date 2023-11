Müll im Kreis Esslingen: Im Kampf gegen den achtlos weggeworfenen Unrat

1 Die Helfer hatten trotz niedriger Temperaturen gute Laune bei der Aktion. Foto: /Philipp Braitinger

Mitarbeiter eines Getränkewerks haben im Rahmen eines Nachhaltigkeitstags Müll am Neckarufer in Deizisau, Altbach und Plochingen gesammelt.











Sie hatten viel zu tun. Am Mittwoch reinigten Mitarbeiter des Coca-Cola-Werks in Deizisau im Rahmen eines Nachhaltigkeitstages beim „Neckar CleanUp“ die Ufer des Neckars in Deizisau, Altbach und Plochingen. Organisiert wurde die Aktion gemeinsam mit dem Umweltbeauftragten des Gemeindeverwaltungsverbands, Thomas Lehr. „Es war wahnsinnig viel“, meinte er kurz nach dem Ende der Aktion. Mehr als 20 volle Müllsäcke seien nach knapp drei Stunden zusammengekommen. Vor allem Verpackungsmüll lag am Flussufer herum.

Ebenfalls dabei war der Gewässerwart des Plochinger Fischereivereins. Peter Röser kennt das Problem der Vermüllung an den Ufern des Neckars seit vielen Jahren. Neben Spaziergängern, die ihren Unrat achtlos in die Natur werfen, hielten sich vor allem im Sommer an den Abenden Menschen entlang des Ufers auf. Das „Partyvolk“, wie es von Röser beschrieben wird, räumt allerdings am Ende des geselligen Beisammenseins nicht immer auf. „Das ist heute der Trend, dass man den Müll liegen lässt“, bedauert Röser. Ein weiteres Ärgernis seien die Graffiti-Sprayer, die sich rund um die Bahnhöfe in Plochingen und in Altbach gerne an Wagons oder Industriebauwerken mit ihren Arbeiten verewigen. Dabei habe er ja nichts dagegen, wenn eine graue Wand mit einem bunten Bild besprüht wird, betont Röser. Allerdings ließen die Sprayer ihre leeren Farbdosen gerne zurück – wohl, um im Falle eines Aufgreifens durch die Polizei keine „Tatwerkzeuge“ bei sich zu haben. Neben großen Müllsammelaktionen seien die Angler des Plochinger Fischereivereins stets bemüht, für weniger Müll zu sorgen. „Da, wo geangelt wird, ist es sauber“, betont Röser. Er habe bei seinen Angelausflügen stets eine Mülltüte dabei, die er auch immer benötige.

Am Mittwoch ging die 15-köpfige Gruppe vom Cola-Werk mit Müllsäcken, Greifarmen und Handschuhen Richtung Plochingen los. Bereits wenige Meter nach dem Start gibt es eine Ampel an einer Kreuzung von der und zur B10. Offensichtlich nutzen viele Autofahrer die kurzen Zwischenstopps, um ihr Wageninneres vom Müll zu befreien. Der Bereich war übersät mit Zigarettenschachteln, Fastfood-Verpackungen und Getränkebehältern. Kurz nach der Brücke über die B10 ging es hinunter ans Neckarufer. Dieser Bereich wird offenbar besonders gerne von Sprayern aufgesucht. Dort wurden viele Sprühdosen eingesammelt.

Das Fazit des Umweltbeauftragten Lehr ist positiv. „Das kann man regelmäßig machen“, findet er. Mit den Putzaktionen werde nicht nur die Umwelt von Unrat befreit, die Aktionen hätten auch eine Öffentlichkeitswirkung. Coca-Cola habe bereits angefragt, im kommenden Frühjahr beim nächsten Nachhaltigkeitstag eine erneute CleanUp-Aktion durchführen zu wollen, freut sich der Umweltbeauftragte.

Die Vorgeschichte: Die Organisation Rhein-CleanUp mit Sitz in Düsseldorf ist eine gemeinnützige Vereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Flüsse mit Aufräumaktionen zu säubern. Die Organisation unterstützte die Aktion mit Sammel-Material wie Müllzangen, Mülltüten und Handschuhen. Rhein-CleanUp hat den Umweltbeauftragten Lehr kürzlich angeschrieben und als „Flussbeauftragten“ am Neckar benannt. Das Reinigen der Flussufer ist besonders wichtig, weil über Flüsse rund 70 Prozent des Plastikmülls in die Weltmeere gespült werde, was acht bis 13 Milliarden Kilogramm jährlich entspreche, so Rhein-CleanUp. Da traf es sich gut, dass das Deizisauer Cola-Werk beim Umweltbeauftragten Lehr angefragt hat, wo im Zuge eines Nachhaltigkeitstags eine Reinigungsaktion am sinnvollsten durchzuführen sei.