Modekette aus Sindelfingen: Yeans Halle meldet Insolvenz an

Yeans Halle meldet Insolvenz an

1 Das Stammhaus der Yeans Halle in der Tübinger Straße in Stuttgart machte bereits im Juli dieses Jahres dicht – ein Hinweis auf die wirtschaftlichen Probleme der bekannten Modekette. Foto: Torsten Ströbele/Torsten Ströbele

Die Sindelfinger Yeans Halle hat die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind auch viele Filialen in der Region Stuttgart. Wie geht es jetzt weiter?











Wieder gibt es eine Hiobsbotschaft aus dem Einzelhandel, und schon wieder kommt sie von einem Modeunternehmen. Die Trender Jeansmode aus Sindelfingen sowie zwölf Tochtergesellschaften haben beim Amtsgericht Stuttgart ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, den das Gericht am 7. Dezember entsprochen hat. Als Sanierungsgeschäftsführer wählte das Unternehmen Rechtsanwalt Steffen Beck von der Pluta Rechtsanwalts GmbH in Ulm. Das Amtsgericht bestellte Rechtsanwalt Sebastian Mielke von der Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler als vorläufigen Sachwalter.