1 Im Schwung und in der Balance bleiben: Martin Runge, Lea Wagner und Gaby Peter machen auf dem Bildschirm vor, was man dafür tun kann. Foto: /SWR

Corona hat auch die sportlichsten Menschen ins Haus gezwungen. Dabei ist Bewegung wichtig – auch und gerade für Ältere. Der Esslinger Altersmediziner Martin Runge zeigt derzeit im SWR, wie man sich im Wohnzimmer fit halten kann.

Esslingen - Martin Runge hat die Stadt mit seinen „Fünf Esslingern“ weit über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht. In zahlreichen Bewegungstreffs in Esslingen, im Kreis und im ganzen Land arbeiten geschulte Übungsleiter mit diesem wissenschaftlich fundierten und klinisch erprobten Trainingsgramm, das der Altersmediziner und ehemalige Leiter der Esslinger Aerpah-Klinik entwickelt und mithilfe des Schwäbischen Turnerbunds unters Volk gebracht hat. Doch derzeit hat Corona besagtes Volk zum Hausarrest gezwungen. Gemeinsam mit Fitnesstrainerin Gaby Peter vom Schwäbischen Turnerbund und Moderatorin Lea Wagner zeigt Runge deshalb unter der Überschrift „Fit mit SWR Sport“ im Fernsehen, wie man auch im heimischen Wohnzimmer in Schwung bleiben kann. Und sich dafür nur wenige Zentimeter vom Sofa entfernen muss.