Minus von 1,2 Millionen Euro: Warum Reichenbach mehr Geld ausgibt als es einnimmt

Der Haushalt der Gemeinde Reichenbach ist beschlossen. Das Planwerk wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig verabschiedet. Der Etat weist bei Erträgen von rund 24,5 Millionen Euro ein Minus von etwas mehr als 1,2 Millionen Euro auf. Dabei schlagen die Investitionen in die Infrastruktur mit elf Millionen Euro zu Buche, allein der Neubau der Sporthalle am Lützelbach samt Mensa wird mehr als 7,3 Millionen Euro kosten. Rund sieben Millionen Euro werden für die Personalkosten veranschlagt.